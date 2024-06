Pochettino desfalca o Fortaleza contra o Palmeiras após terceiro cartão amarelo

Tomás Pochettino, meia-atacante do Fortaleza, não enfrenta o Palmeiras na próxima quarta-feira (26), na Arena Castelão. Na partida contra o Atlético-MG, neste domingo (23), ele completou a série de três cartões amarelos e terá que cumprir suspensão.

Vojvoda terá que fazer pelo menos uma mudança no meio-campo tricolor, já que Pochettino é considerado o meia-armador titular do Fortaleza. Calebe também é dúvida contra o Palmeiras, já que saiu do jogo contra o Atlético-MG com um desconforto muscular.

Legenda: Pochettino durante jogo do Fortaleza Foto: Thiago Gadelha / SVM

Fortaleza e Palmeiras entram em campo na próxima quarta-feira (26), às 21h30 de Brasília, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), para disputar a 12ª rodada da Série A do Brasileirão 2024, a primeira divisão do Campeonato Brasileiro.