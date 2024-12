Superliga B tem dois representantes cearenses na edição 2024/25

O Norde Vôlei (masculino) e o Ceará (feminino) são os dois representantes cearenses na Superliga B 2024/25. As equipes são estreantes na competição e vão disputar vaga na elite brasileira da modalidade para o ano seguinte. Ao todo, 14 times participam em cada modalidade, sendo quatro nordestinos.

Medalhista olímpico (Barcelona 92) e técnico do Norde Vôlei, Marcelo Negrão destaca a campanha do time e o objetivo de jogar a Superliga A. A equipe estreia na sexta (6) fora de casa, quando encara o JF Vôlei.

“Fomos campeões da Superliga C, campeões cearenses, e agora queremos chegar à Superliga A. O time está motivado, treinando firme, mas sabemos que temos equipes muito fortes na Superliga B. Vou passar o máximo de experiência e conhecimento para os jogadores, para que possam desenvolver seu voleibol. Agora, eles são as estrelas”, ressaltou Marcelo Negrão em entrevista ao portal da CBV.

Sob comando do técnico Raphael Dantas, a equipe alvinegra encerra a preparação na capital nesta quarta-feira e viajam na sexta para a estreia diante do Curitiba Vôlei no sábado (7).

"Semana passada tivemos uma semana intensa. As atletas terminaram sentindo a carga de treino, mas tudo de forma planejada. Essa semana diminuiremos o treino físico e aumentaremos a parte tática. Estamos com uma expectativa boa para a estreia. A equipe está bem alinhada. Tivemos uma reunião de alinhamento para passar toda a cultura de filosofia da comissão técnica e do clube. As atletas estão motivadas", afirmou o técnico.

Legenda: Ceará é o representante do estado na Superliga B feminina. Foto: Divulgação/Ceará SC

Formato da competição

Ao todo, 10 estados e o Distrito Federal estão representados nos 28 times que vão disputar a competição nos dois naipes. São eles: Nordeste - Ceará, Pernambuco e Rio Grande do Norte; Norte - Pará; Sul - Paraná e Santa Catarina; Sudeste - Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo; Centro Oeste - Mato Grosso.

A fase classificatória é em turno único. Os oito primeiros da tabela avançam para as quartas de final, que serão disputadas em duas partidas. Se houver empate, um golden set será jogado. Já as semis serão disputadas em melhor de três jogos. A briga pelo título na final será em jogo único. Campeão e vice garantem vaga na Superliga do próximo ano.

Superliga B - Masculina:

Araucária Vôlei (PR), Montes Claros Vôlei (MG), Brasília Vôlei (DF), JF Vôlei (MG), Voleibol Alta Floresta (MT), Natal América (RN), Maringá Brene Odontologia Colégio Objetivo (PR), Azulim Unifucamp Sicoob Aracoop (MG), Araguari Vôlei – EVA (MG), Norde Vôlei (CE), Real Brasiliense Voleibol Clube (DF), Apade (PA), Esporte Clube Praia Grande (SP) e São Sebá Vôlei (SP).



Superliga B - Feminina:

Asa Alumínio/ Vôlei Louveira (SP), Ascade (DF), Associação Atlética São Caetano (SP), Ceará (CE), Flamengo (RJ), Curitiba Vôlei (PR), Irati Vitaminas Neo Química (PR), Londrina Vôlei (PR), Pinhalense/Zagonel (SC), Prefeitura de Chapecó ACV Unoesc (SC), Recife Vôlei (PE), Renasce Sorocaba (SP), Tijuca Tênis Clube (RJ) e Vôlei Natal Desportivo (RN).