Ceará derrota o Fortaleza e se torna campeão arrastão do Campeonato Cearense de Voleibol Feminino

A equipe feminina de vôlei do Ceará conquistou de forma arrastão o Campeonato Cearense de Voleibol Feminino de 2024. O título veio neste domingo (10), em cima do Fortaleza Fênix por 2 a 0 (25 a 11 e 25 a 18), no Ginásio Vozão, em Porangabuçu. O alvinegro se sagrou campeão após vencer os dois turnos do torneio.

De olho na Superliga B

A campanha das atletas do Vovô foi de se elogiar, tendo perdido apenas um set em todo o campeonato. O estadual serviu de preparação para a Superliga B, a segunda divisão do principal torneio nacional de voleibol. O técnico Raphael Dantas disse que o título traz tranquilidade para o restante da temporada.

“Sentimento de dever cumprido e tranquilidade para dar continuidade ao projeto e na preparação. Um insucesso nessa competição traria uma intranquilidade e uma ansiedade. Estamos comemorando. Vamos ter uma semana forte de preparação física. Com certeza, a conquista gera tranquilidade, anima e nos deixa mais entusiasmados ainda para esse próximo mês de preparação até a estreia da Superliga B”, disse o técnico ao cearasc.com.

Antes da finalíssima, o Ceará venceu as duas primeiras partidas do 2º turno contra o Aziladas (2 sets a 0) e o CC3/BNB (2 sets. 1), ambos os duelos realizados no sábado (9).

Premiados

A Federação de Voleibol do Estado do Ceará (FEVECE) coroou a central Ariadne Borges como a melhor da partida e o técnico Raphael Dantas como o melhor treinador do campeonato.