Equipe cearense, Norde Vôlei é campeã da Superliga C Masculina e garante vaga na B

"Foi uma conquista muito importante. O time que começou em tão pouco tempo e já conseguiu adquirir esse acesso à Superliga B. É o início de um projeto que nós temos como finalidade conseguir a vaga para a Superliga A, principal Superliga do Brasil. O voleibol do Nordeste está ganhando com mais uma equipe que está disputando e representando a região. Este projeto vislumbra justamente chegar a Superliga A, esse é o maior objetivo, mas a gente vai precisar da ajuda de todos e eu venho encontrando essa ajuda muito grande em Fortaleza (CE). A equipe está de parabéns e agora estamos em busca desse sonho nosso que eu acredito que com a ajuda de todos, vai dar certo.", palavras do comandante Marcelo Negrão.