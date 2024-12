Atlético-GO x Fortaleza: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

A penúltima rodada do Brasileirão chegou e o Fortaleza enfrenta o Atlético-GO nesta quarta-feira (4) às 21h30 (horário de Brasília). Em busca de retornar ao G-4, o Leão foi até Goiânia para enfrentar um Dragão já rebaixado para a Série B de 2025. O Estádio Antônio Accioly será o palco da partida.

Lanterna da competição com apenas 27 pontos, o Atlético-GO já não tem mais pretensões na temporada. Diferente do Fortaleza que, mesmo com a vaga na fase de grupos da Libertadores já garantida, quer superar sua colocação de 2021 e terminar entre os três primeiros. O Tricolor iniciou a rodada com 65 pontos, na quinta posição.

ONDE ASSISTIR AO JOGO

Na televisão, a partida vai passar na TV Verdes Mares e no Premiere. Já na rádio, a Verdinha transmite todas as emoções do confronto com detalhes em tempo real no Diário do Nordeste.

COMO CHEGA O ATLÉTICO-GO

Sem vencer há quatro rodadas e com a pior campanha da competição, o Dragão vem de um empate em 2x2 contra o Vasco, cedido depois de abrir 2x0 no placar. O clube iniciou sua reestruturação para disputar a Série B em 2025 e anunciou acordo com o técnico Rafael Guanaes para o ano que vem.

Para enfrentar o Fortaleza, o Atlético não vai poder contar com o meia Luiz Fernando, suspenso por expulsão na última rodada. Além dele, Adson, Estrella e David também são baixas, no departamento médico.

COMO CHEGA O FORTALEZA

A derrota para o Vitória na última rodada quebrou uma sequência de seis jogos de invencibilidade da equipe tricolor. Agora, o Leão amarga três jogos sem vencer, com dois empates e uma derrota. Cenário que não agrada o treinador Juan Pablo Vojvoda.

Diante do Atlético-GO, nesta quarta, o argentino conta com um retorno importante no time titular. O lateral Eros Mancuso volta de suspensão e assume sua posição na ala esquerda. Entretanto, o zagueiro Titi é baixa certa, suspenso pelo terceiro amarelo, Tomás Cardona assume seu posto. Pedro Augusto e Bruno Pacheco estão fora, em tratamento no departamento médico. Já Renato Kayzer é dúvida depois de sentir um desconforto no aquecimento do último jogo.

A expectativa é que Vojvoda faça algumas mudanças em relação ao time escalado diante do Vitória. Brítez, Martínez e Moisés podem voltar a suas funções no time titular no lugar de Tinga, Pochettino e Breno Lopes.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Atlético-GO: Ronaldo, Bruno Tubarão, Adriano Martins, Alix, Guilherme Romão; Roni, Baralhas, Rhaldney; Shaylon, Derek e Alejo Cruz. Treinador: Anderson Gomes.

Fortaleza: João Ricardo, Britez, Kuscevic, Cardona, Mancuso; Rossetto, Hércules, Martinez; Marinho, Moisés e Lucero. Treinador: Juan Pablo Vojvoda.

FICHA TÉCNICA | ALTÉTICO-GO X FORTALEZA

Data: 04/12/2024

Local: Antônio Accioly

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Transmissão: TV Verdes Mares, Premiere, Verdinha e tempo real no Diário do Nordeste

Árbitro: Lucas Casagrande (PR)

Assistente 1: Neuza Ines Back (FIFA-SP)

Assistente 2: Alessandro Alvaro Rocha de Matos (BA)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (FIFA-SP)