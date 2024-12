Ceará recusa proposta milionária da Rússia por Erick Pulga; veja detalhes

O atacante Erick Pulga, destaque do Ceará na temporada 2024, recebeu uma proposta milionária do Torpedo Moscow, time da segunda divisão do Campeonato Russo. O Diário do Nordeste apurou que o valor da oferta foi de 3 milhões de euros (cerca de R$ 19 milhões).

Ainda de acordo com apuração do Diário do Nordeste, a proposta foi recusada e o clube russo não tem condições de aumentar a oferta neste momento. Apesar de um alto salário, a proposta não atingia os 5 milhões de euros estipulados pelo Ceará para a venda de Pulga.

Legenda: Erick Pulga com a camisa do Ceará Foto: Kid Júnior/SVM

Recentemente, Erick Pulga também recebeu sondagens de clubes do México e da Coreia do Sul, mas o staff do atleta entende que estes mercados são menos interessantes para o atacante do que a própria Série A do Campeonato Brasileiro.

No final de novembro o Diário do Nordeste também havia noticiado interesse do Bahia em Erick Pulga. O time procurou os agentes do jogador para tentar viabilizar o negócio, mas ainda não teria apresentado uma proposta oficial.