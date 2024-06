Calebe é substituído em jogo do Fortaleza após apenas dez minutos em campo

Calebe, meia-atacante do Fortaleza, foi substituído no jogo contra o Atlético-MG após apenas dez minutos em campo na Arena MRV. O jogador havia entrado no jogo aos 30 minutos do segundo tempo e foi substituído aos 40 minutos da etapa final.

De acordo com informações da transmissão do canal Premiere, do Grupo Globo, Calebe não chegou a sofrer uma lesão, pois saiu caminhando do gramado. Mas havia um combinado com a comissão técnica em que avisaria no caso de qualquer desconforto.

Legenda: Meia comemora gol marcado contra o Palmeiras. Foto: Kid Júnior / SVM

A expectativa, portanto, é que o jogador tenha sofrido algum leve desconforto muscular ao longo da partida e que tenha avisado à comissão técnica, que optou por substituí-lo do jogo como uma forma de prevenir novas lesões.

Calebe passou recentemente por um período de 80 dias longe dos gramados por conta de uma lesão muscular. Ele voltou a atuar no meio de semana, quando ganhou alguns minutos contra o Grêmio, e atuou por mais dez minutos contra o Atlético-MG.