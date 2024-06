Zé Welison valoriza empate do Fortaleza com o Atlético-MG: 'lá na frente vai fazer diferença'

Zé Welison, meio-campista do Fortaleza, valorizou o ponto conquistado no empate em 1 a 1 com o Atlético-MG, fora de casa, pela 11ª rodada da Série A do Brasileirão 2024. Para o jogador, o resultado pode ser importante para a campanha do Tricolor do Pici no torneio.

"Um jogo difícil diante do Galo, que é uma equipe também muito forte, qualificada. Esse resultado aqui também é muito importante, creio que lá na frente vai fazer uma grande diferença", disse o camisa 17 do Fortaleza.

Legenda: Pedro Augusto durante Atlético-MG x Fortaleza Foto: Felipe Cruz / Fortaleza EC

A gente procurou esquecer o mais rápido possível depois desse jogo (derrota para o Cuiabá) e concentrar no próximo jogo, porque de três em três dias a gente está jogando então a gente tem que virar a chave o mais rápido possível, foi isso que a gente fez, e começamos a reação contra o Grêmio. Zé Welison Jogador do Fortaleza

Depois do empate com o Atlético-MG, o Fortaleza agora retorna para enfrentar, na quarta-feira (26), na Arena Castelão, o Palmeiras, em confronto válido pela 12ª rodada do Brasileirão. O Leão está na 11ª posição, com 14 pontos em dez jogos.