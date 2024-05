Filho de Mota é registrado no BID pelo Ceará

O atacante Juan Davi Dias Mota, de 15 anos, filho de Mota, ídolo da torcida do Ceará, teve seu primeiro registro no BID da CBF com a camisa alvinegra. Ele foi registrado na última segunda-feira (20), com vínculo não-profissional, já que faz parte das categorias da base, do elenco Sub-15 do Vozão.

Nascido em 2008, "Motinha" como é chamado, está no clube há apenas um ano. Ele chegou em 2022 na Cidade do Vozão, CT das categorias de base do Ceará e integrou o elenco que foi campeão da Copa Seromo Sub-14 no ano passado.

Legenda: O nome de Motinha saiu no BID na segunda-feira, registrado pelo Ceará Foto: Reprodução / BID

Pai é ídolo da torcida

Mota é um dos maiores ídolos da história do Ceará e teve três passagens pelo Vovô. Em sua passagem vitoriosa, o meia-atacante fez 181 jogos e marcou 89 gols. Ele foi cearense 4 vezes pelo Vozão (1998, 2002, 2012 e 2013), e peça fundamental no acesso para a Série A em 2009.