Enquete A Grande Conquista: parcial aponta quem deve ficar na votação da Zona de Risco

Kaio deve se livrar da Zona de Risco, em "A Grande Conquista", conforme aponta parcial da enquete do Diário do Nordeste. O participante disputa a berlinda com Any e Brenno.

Legenda: Parcial da enquete aponta que Kaio deve ficar em A Grande Conquista Foto: Reprodução

Kaio aparece com 41,5% dos votos, já Any com 40%. Na parcial, Brenno está com 18,5%. Quem ganhar a dinâmica ainda poderá indicar outro competidor para ocupar o lugar dele no trio da zona de eliminação.

Veja também Zoeira Tony Ramos recebe alta de CTI e continua no hospital para tratamento após cirurgias no cérebro Zoeira RBD suspende turnê após suspeita de desvio de US$ 1 milhão de produtora

VOTE NA ENQUETE:

inter@

O resultado da enquete não interfere na eliminação do programa.

FORMAÇÃO DA ZONA DE RISCO

Os donos da mansão, Kaio e Hadad, indicaram Brenno para a berlinda.

Em seguida, foi a vez dos participantes escolherem qual dos donos seria enviado para a Zona de Risco. Kaio foi o mais votado, ao receber nove indicações.

Vinigram recebeu um poder no Faro e precisou imunizar alguém antes da votação. Então ele escolheu Liziane. Em seguida, a mansão se reuniu para indicar outro conquisteiro. Any e Guipa empataram, cada um com quatro votos. Hadad desempatou e escolheu Any para fechar a segunda Zona de Risco da fase de mansão.

Quem votou em quem