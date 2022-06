Botafogo x Goiás: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Botafogo entra em campo nesta segunda-feira (6), às 20h (horário de Brasília), contra o Goiás, pela 9ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O duelo acontece no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ).

Onde assistir

A partida será transmitida no SporTV e no Premiere.

Palpite para o jogo

Prováveis escalações

Botafogo: Gatito; Saravia, Kanu, Cuesta e Hugo; Oyama, Tchê Tchê e Lucas Fernandes; Diego Gonçalves, Victor Sá e Erison. Técnico: Luís Castro.

Goiás: Tadeu; Sidimar, Reynaldo e Caetano; Maguinho, Auremir, Matheus Sales, Elvis e Dadá Belmonte; Apodi e Nicolas. Técnico: Jair Ventura.

Ficha técnica | Botafogo x Goiás

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Data: 06/06/2022 (segunda-feira)

Horário: 20h (de Brasília)

Árbitro: Paulo Henrique Schleich Vollkopf (MS)

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse (FIFA-SP) e Eduardo Gonçalves da Cruz (MS)