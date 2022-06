Vojvoda explica estratégia em vitória sobre Flamengo e convoca torcida: "precisamos deles"

A vitória com autoridade do Fortaleza por 2 a 1 sobre o Flamengo, no último domingo (5), ocorreu por conta de estratégia montada por Juan Pablo Vojvoda e bem executada pelos jogadores em campo. Em entrevista coletiva após o jogo, o técnico argentino falou sobre o plano que traçou para vencer a partida.

Juan Pablo Vojvoda "Nós analisamos o Flamengo e sabíamos que eles iam propor um jogo de posse de bola em determinados setores. Nossa estratégia era, em determinadas zonas, como pressionar e em que momento pressionar. Essa foi nossa estratégia. Muitas vezes nós os pressionamos em bloco alto porque teríamos superioridade ou igualdade numérica para continuar essa pressão alta. Quando não pressionávamos em zona alta e deixávamos o Flamengo circular a bola, teríamos que estar bem posicionados, fechando linhas de passes internos e atacar as costas do Flamengo. Não sei se é um erro do Flamengo, isso acontece muitas vezes com a gente no Castelão. Equipe que propõe jogo tem que correr riscos. E o Flamengo, como é um dos maiores times do Brasil, tem que propor e correr riscos. E nós tivemos que adaptar nosso funcionamento ao que precisamos para essa partida", disse.

Vojvoda elogiou ainda o aspecto mental da equipe, que ele julgou fundamental para o resultado.

"Eu considero que o Fortaleza tem uma boa mentalidade e trabalhou para consegir essa vitória. Os jogadores interpretaram muito bem as partidas que têm que jogar. Hoje, no 1º tempo, é verdade que o time jogou como um grupo de jogadores com maturidade. Como um time como o Flamengo, campo histórico como o Maracanã, teve personalidade e funcionamento de jogo. No 2º tempo, é verdade que o time defendeu mais baixo, mas o time virou situações duras do jogo. Um gol faltando 20 segundos no 1º tempo, um pênalti, e continuamos com boa mentalidade", afirmou.

O técnico argentino aproveitou para convocar os torcedores para os próximos dois jogos, que serão em casa, contra Goiás e Athletico-PR, respectivamente.

"O torcedor está perto de nós. Eu falei depois de perder o clássico que eu compreendo o torcedor e precisamos deles. Mas eles vão estar com a gente e com apoio a todo elenco. Eu necessito de todo elenco e necessito muito de todo torcedor. E vamos continuar trabalhando porque estamos em uma situação que não é boa para a gente no Brasileirão e vamos por nossa máxima responsabilidade para o próximo jogo".

VEJA OUTROS PONTOS DA ENTREVISTA DE VOJVODA

ESPERAVA A VITÓRIA SOBRE O FLAMENGO?

Eu esperava e o time trabalhou para conseguir essa vitória. Eu esperava o rendimento do 1º tempo. Eu trabalho todos os dias com os jogadores e eu sentia que cada jogador e o time iam jogar a partida como os primeiros 45 minutos. O 2º tempo, eu acho que o Flamengo emparelhou e a gente jogou mais atrás. Mas pudemos aproveitar os espaços. Tivemos ocasiões muito claras de gol. No 1º tempo, acho que tivemos três, cara a cara com o goleiro. No 2º tempo, também tivemos, com Hércules, em baixo da trave. Foi uma partida diferente, no 1º e 2º tempo, mas eu acreditava sempre na mentalidade, capacidade e funcionamento do meu time.

VENCER NO MARACANÃ É ESPECIAL?

Jogar sempre em um Maracanã lotado é algo que se leva para toda a vida. Sabemos o que significa jogar nesse estádio histórico mundialmente. Sabemos o que significa o Flamengo também. Sua história. E tenho que analisar o meu time. Acho que temos uma situação complicada, perdemos um clássico. O meu trabalho não é analisar só o resultado, mas o funcionamento. E acho que o funcionamento da partida passada, com um homem a menos, e desta partida, enquanto ao contexto de tudo, de vir de uma derrota, estar em último na tabela, e propor o jogo como fizemos no 1º tempo, criando situações de gol, trabalhamos para conseguir nessa partida o que finalmente aconteceu.

QUAL O PONTO DETERMINANTE DESSA VITÓRIA?

O ponto positivo é encontrar a primeira vitória no Brasileirão. Gostei do funcionamento, de jogar bem, a tática, a estratégia, o emocional que tem no futebol, e também gosto muito ganhar. E agora conseguimos no Brasileirão. E agora, neste momento, pelo contexto, era muito necessário.