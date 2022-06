Fortaleza tem grande atuação em merecida vitória sobre o Flamengo que vale mais que três pontos

Foi com autoridade e superioridade sobre nada menos que o Flamengo, em pleno Maracanã lotado, que o Fortaleza conquistou a primeira vitória no Brasileirão. O triunfo por 2 a 1, neste domingo (5), é aquele resultado que vale muito mais que três pontos.

Por desempenho, o Fortaleza nunca foi o pior time do Brasileirão. Só que os resultados não estavam acontecendo. E depois de oito jogos sem vitórias, o aspecto anímico precisava mudar. O Tricolor necessitava de uma "virada de chave".

Um resultado que mostrasse que é possível, sim, reagir e escapar do rebaixamento mesmo após o pior início de Brasileirão nos últimos dez anos. Antes só faltava a bola entrar, e agora entrou.

A vitória é bem representativa. Afinal, é o Flamengo, no Maraca com mais de 63 mil torcedores.

A ATUAÇÃO

Legenda: Zé Welison comandou o meio-campo do Fortaleza contra o Flamengo Foto: Vinicius Palheta / Fortaleza

Mas a grandeza não é só o resultado, e sim pela forma que a vitória se construiu. Sem vários titulares, Juan Pablo Vojvoda deu mais uma demonstração de inteligência. Apostou em uma estratégia de time físico e com velocidade para contra-atacar. Deu muito certo.

Com três volantes, o Fortaleza foi superior ao Flamengo e, logo no 1º tempo, teve chances para ir ao intervalo vencendo ao menos por três gols. O provisório 1x1 (com gols de Robson e Éverton Ribeiro) não traduzia o que era a peleja.

Na 2ª etapa, o Leão do Pici não abriu mão de atacar em momento algum e, no fim, acabou coroado, com um belo gol de Hércules, um jogador diferente que vai virando "amuleto" do técnico argentino, que contou ainda com um Zé Welison gigante no meio de campo, o melhor jogador em campo.

Foi uma vitória com autoridade. Justa pelo que foi o jogo. Gigante e histórica.

E que mostra que ainda tem muito campeonato pela frente.