Sem Santos, Fortaleza embarca para enfrentar o Atlético-MG; veja relacionados

A delegação do Fortaleza embarcou para Belo Horizonte na noite deste sábado (22) para enfrentar o Atlético-MG em mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Juan Pablo Vojvoda relacionou 24 jogadores. O destaque é a ausência do goleiro Santos, alvo de Corinthians e Santos, e do atacante Lucero, suspenso. O time também tem a volta de Brítez e Kayzer.

Alvo do Timão e do Peixe, Santos não embarcou com o restante da delegação para o duelo contra o Galo. O clube já anunciou oficialmente que não pretende negociar o jogador.

Legenda: Santos com a camisa do Fortaleza Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC

Além do goleiro, Lucero também está fora da disputa após receber o terceiro cartão amarelo. O atacante vai cumprir suspensão. O time conta com os retornos de Brítez e Kayzer, expulsos no duelo contra o Cuiabá, e que já cumpriram a punição. No período da tarde, antes da viagem, o grupo realizou treino de apronto no Centro de Excelência Alcides Santos.

Moisés, Marinho, Rossetto e Dudu estão no Departamento Médico. Kuscevic e Kervin Andrade seguem com as respectivas seleções na disputa da Copa América.

Legenda: Fortaleza embarca para enfrentar o Atlético em Minas Gerais. Foto: Felipe Cruz/Fortaleza EC

Goleiros: João Ricardo, Bruno Guimarães e Kozlinski

Laterais: Tinga, Bruno Pacheco, Felipe Jonathan

Zagueiros: Brítez, Cardona, Titi e Jhonatan

Meias: Zé Welison, Martínez, Pedro Augusto, Hércules, Lucas Sasha, Pochettino, Calebe e Kauan.

Atacantes: Yago Pikachu, Breno Lopes, Machuca, Pedro Rocha, Renato Kayzer e Yarley.