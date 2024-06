O convidado do FortalezaCast desta semana é o meio-campista, Lucas Crispim. No papo mediado por Brenno Rebouças e Daniel Farias, o atleta, que atuou pelo Leão entre 2021 e 2023, falou sobre seus momentos no Fortaleza, como está sendo sua adaptação ao seu novo clube na Tailândia e sobre seu futuro no futebol. Dá o play e acompanha com a gente!

ACOMPANHE O EPISÓDIO COMPLETO