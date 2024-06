Breno Lopes comemora vitória do Fortaleza sobre o Juventude: ‘todo mundo lutou’

Breno Lopes, atacante do Fortaleza, comemorou a vitória sobre o Juventude pela Série A do Brasileirão 2024 em entrevista logo após o término da partida, na Arena Castelão. Apesar de não marcar gols, Breno foi um dos destaques ofensivos do Leão.

“Hoje a gente precisava ganhar dentro de casa. O grupo todo está de parabéns, todo mundo correu, lutou. Então todo mundo está de parabéns”, destacou Breno, que neste domingo (30) enfrentou o seu ex-clube, já que já vestiu a camisa do Juventude.

Legenda: Breno Lopes durante Fortaleza x Juventude Foto: LC Moreira/SVM

O Fortaleza venceu o Juventude por 2 a 1 na tarde deste domingo (30), na Arena Castelão, em partida válida pela 13ª rodada da Série A do Brasileirão 2024. Com o resultado, o Leão venceu a segunda partida seguida e se aproximou do G-6 da competição.