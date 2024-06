Fortaleza x Juventude: mais de 34 mil torcedores confirmam presença em jogo do Brasileirão

Mais de 34 mil torcedores confirmaram presença no jogo do Fortaleza contra o Juventude. O Tricolor do Pici divulgou a parcial neste sábado (29). As equipes se enfrentam na Arena Castelão, em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro.

Ao todo, 34.292 torcedores garantiram presença no confronto. Foram 21.920 por check-in e 12.372 ingressos vendidos. Veja mais detalhes sobre como adquirir os bilhetes aqui.

As equipes se enfrentam a partir das 16h (de Brasília), na Arena Castelão. A Verdinha FM e o Diário do Nordeste acompanham o duelo ao vivo e em tempo real.