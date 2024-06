Fortaleza tem 11 jogadores com contratos próximos do fim no elenco; veja lista

O elenco do Fortaleza possui atletas com contratos próximos do fim. Restando seis meses para dezembro, 11 jogadores encerram os vínculos em 2024. Assim, o Diário do Nordeste lista os nomes, que devem ser avaliados pela gestão tricolor para uma renovação até o encerramento da temporada.

A lista contempla: goleiros João Ricardo, Kozlinski e Bruno Guimarães; zagueiro Titi; volantes Pedro Augusto, Lucas Sasha e Rossetto; além do atacante Pedro Rocha. O grupo é completado pelo zagueiro Kuscevic e atacante Breno Lopes, emprestados por Coritiba e Palmeiras, respectivamente.

No caso dos últimos nomes, a possível permanência pode exigir a compra de direitos econômicos. A tendência é que, caso haja interesse do time, as negociações possam avançar nos próximos meses.

Isso pois a legislação permite que os atletas assinem um pré-contrato com outro clube quando restarem apenas seis meses de vínculo, o que resultaria em uma saída sem uma venda definitiva. Vale ressaltar, no entanto, que muitos ativos possuem cláusulas que indicam a renovação por metas.

Contratos no fim do elenco do Fortaleza

GOL - João Ricardo: até o fim de 2024

GOL - Kozlinski: até o fim de 2024

GOL - Bruno Guimarães: até o fim de 2024

ZAG - Titi: até o fim de 2024

ZAG - Kuscevic: até o fim de 2024 | Emprestado pelo Coritiba

LAE - Bruno Pacheco: até o fim de 2024

VOL - Pedro Augusto: até o fim de 2024

VOL - Lucas Sasha: até o fim de 2024

VOL - Rossetto: até o fim de 2024

ATA - Breno Lopes: até o fim de 2024 | Emprestado pelo Palmeiras

ATA - Pedro Rocha: até o fim de 2024