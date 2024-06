Pedro Augusto desfalca o Fortaleza contra o Juventude na Série A do Brasileirão

Pedro Augusto, volante do Fortaleza, não enfrenta o Juventude no próximo domingo (30), pela 13ª rodada da Série A do Brasileirão. O jogador completou a série de três cartões amarelos contra o Palmeiras e terá que cumprir suspensão automática.

Este será um dos desfalques de Juan Pablo Vojvoda para esta partida. Além de Pedro Augusto, Kuscevic e Kervin Andrade seguem na Copa América. Marinho, Moisés, Rossetto, Martínez e Calebe estão no departamento médico e são dúvidas.

Legenda: Calebe em ação pelo Fortaleza Foto: Kid Júnior/SVM

Por outro lado, o Tricolor do Pici terá um retorno importante: Tomás Pochettino, desfalque contra o Palmeiras, volta a ficar à disposição de Vojvoda após cumprir suspensão na rodada anterior, devendo recuperar a condição de titular contra o Juventude.

Fortaleza e Juventude entram em campo no próximo domingo (30), às 16h de Brasília, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), pela 13ª rodada da Série A do Brasileirão 2024, a primeira divisão do Campeonato Brasileiro.