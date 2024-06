Jogadores do Fortaleza projetam duelo com o Juventude: ‘Castelão vai estar cheio’

João Ricardo e Breno Lopes, jogadores do Fortaleza, devem ser titulares contra o Juventude, no próximo domingo (30), pela Série A do Brasileirão 2024. A expectativa da dupla é de um grande público na Arena Castelão após a vitória sobre o Palmeiras.

“Tem tudo para ser um grande jogo. A Série A é muito nivelada. Viemos de vitória em cima do Palmeiras e eles contra o Flamengo, temos que estar ligados. Mais uma vez vamos contar com nossa torcida e a força deles para conseguirmos mais um resultado positivo”, disse o goleiro João Ricardo.

Legenda: João Ricardo aplaude torcida do Fortaleza após vitória no Castelão Foto: KID JUNIOR / SVM

Breno Lopes, por sua vez, tem uma relação maior com o adversário deste domingo. O atacante de 28 anos vestiu a camisa do Juventude nas temporadas 2019 e 2020 e agora reencontra o ex-clube pela Série A do Brasileirão.

“O Juventude é um clube importante na minha carreira, mas hoje defendo o Fortaleza e é por esse escudo que vou lutar. O Castelão vai estar cheio no domingo. Pude ser feliz nas últimas vezes que nos enfrentamos, e espero fazer mais um bom jogo”, declarou Breno.

Fortaleza e Juventude entram em campo no próximo domingo (30), às 16h de Brasília, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), pela 13ª rodada da Série A do Brasileirão 2024, a primeira divisão do Campeonato Brasileiro.