Atlético-MG terá pelo menos cinco desfalques para duelo contra o Fortaleza na Série A

Próximo adversário do Fortaleza, o Atlético-MG terá pelo menos cinco desfalques e um retorno importante para o duelo válido pela Série A. As equipes se enfrentam no domingo (23), em jogo da 11ª rodada.

Quem está de fora é o atacante Hulk. O jogador foi liberado pelo técnico Gabriel Milito para acompanhar o nascimento da filha nos Estados Unidos. Já o volante Otávio segue no Departamento Médico. Ele se recupera de uma lesão na coxa esquerda e de uma ruptura no tendão. Apesar de não ter previsão de retorno, o atleta participou de algumas atividades.

Guilherme Arana, Eduardo Vargas e Alan Franco vão defender Brasil, Chile e Equador na Copa América. No entanto, o técnico terá o retorno de Paulinho. O jogador acabou expulso no duelo contra o Palmeiras, cumpriu suspensão diante do Vitória e estará à disposição para o duelo contra o Tricolor.

Fortaleza e Atlético-MG se enfrentam no domingo (23), a partir das 18h30 (de Brasília), na Arena MRV. O duelo é válido pela 11ª rodada da competição.