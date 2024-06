Ceará acerta contratação de Léo Condé para comando da equipe

O Ceará acertou com Léo Condé como treinador. As conversas foram iniciadas na quarta-feira (26), logo após a demissão de Vagner Mancini e avançaram, e o anúncio deve acontecer em breve.

Ele chega para substituir Vagner Mancini, que não resistiu aos 4 jogos sem vencer na Série B e a queda na tabela, caindo para a 11ª colocação.

A diretoria do Vovô concedeu entrevista coletiva na manhã desta quinta-feira (27), informando que buscava um treinador com um perfil com histórico de sucessos em edições anteriores da Série B do Brasileirão. E Léo Condé se encaixa neste perfil buscado.

No ano passado, ele foi campeão da Série B pelo Vitória, quando surpreendeu os favoritos, levando um time desacreditado que vinha da Série C, conquistar o acesso em seu ano de retorno para a Segundona. Outros trabalhos de destaque foi o 6º lugar do Sampaio Corrêa na Série B de 2020 e 5º lugar na Série B de 2022. Em outras divisões, ele também conquistou o acesso, subindo Botafogo-SP (em 2018) e Novorizontino (em 2021) para a Série B.

Ou seja, o treinador disputou cinco acessos nas últimas seis temporadas: em 2023, 2022, 2021, 2020 e 2018.

Trabalho no Vitória

Em 2023, Léo Condé chegou ao Vitória para substituir João Burse (que subiu com o Leão da Série C para a B). Depois de um início de ano ruim com as eliminações no Baiano, Copa do Nordeste e Copa do Brasil, a equipe encaixou na Série B e np G4 desde as primeiras rodadas, conseguiu o acesso.

Na Série B de 2023, o Vitória foi campeão com 72 pontos. Foram 22 vitórias, 6 empates e 10 derrotas.

Este ano, começou trabalho sendo campeão baiano em cima do poderoso Bahia, mas não resistiu ao início ruim de Série A, com 7 jogos sem vencer, deixando o clube no dia 14 de maio.