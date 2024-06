Umberto Louzer, da Chape, entra na mira do Ceará para Série B

Umberto Louzer está na mira do Ceará. Atual técnico da Chapecoense, o profissional já trabalhou com Lucas Drubscky, executivo de futebol do Alvinegro, no Guarani, em 2023, quando a equipe paulista quase conquistou o acesso para a Série A.

O Diário do Nordeste apurou que o Vovô tem interesse no profissional, mas não realizou nenhuma proposta oficial. O bom relacionamento com Drubscky pode pesar a favor da vinda do treinador para assumir a posição que era de Vagner Mancini, demitido nesta quarta-feira (26) após sequência de quatro jogos sem vitórias.

Caso acerte com o Alvinegro, Louzer, de 44 anos, deve trazer com ele o auxiliar técnico Richardo Chuva e também o preparador físico Marcelo Rohling. O treinador está na segunda passagem na Chape desde fevereiro deste ano. Além dele, outros três nomes estão em debate para a função: Léo Condé, Enderson Moreira e Jair Ventura.

O treinador tem no currículo títulos como: Campeonato Paulista Série A2 (2018), Campeonato Catarinense (2020), Campeonato Brasileiro Série B (2020), Campeonato Goiano (2022) e Campeonato Alagono (2023).

O Alvinegro está na 11ª posição da tabela, com 16 pontos. O próximo confronto da equipe será contra o Ituano, em jogo válido pela 13ª rodada. O duelo será no sábado (29), a partir das 21h (de Brasília), na Arena Castelão.