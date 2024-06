Internacional confirma retorno ao Beira-Rio após dois meses sem jogar no seu estádio

O Internacional confirmou que voltará ao estádio Beira-Rio contra o Vasco, no dia 7 de julho, às 20h30, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clube gaúcho conseguiu antecipar o retorno, que estava previsto para acontecer no dia 10 de julho, diante do Juventude, pela Copa do Brasil.

“A saudade já tem data para chegar ao fim. Após mais de dois meses longe de casa em virtude das enchentes no Rio Grande do Sul, o clube retornará ao Beira-Rio no domingo da próxima semana (dia 7), diante do Vasco… Juntos, time e torcida se superaram para transformar diversos estádios do Sul do Brasil em extensões do Beira-Rio ao longo do mês de junho. Lado a lado, retornaremos para a nossa casa ainda mais fortes para lutar por cada objetivo traçado”, afirmou o clube em nota.

Em seu site oficial, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) já confirmou a alteração. Com isso, o Inter se despede de Santa Catarina, onde mandou os seus últimos três jogos do Brasileirão como mandante, dois no Heriberto Hülse, em Criciúma, e um no Orlando Scarpelli, em Florianópolis.

O time gaúcho, que voltará ao Beira-Rio após exatos 70 dias de ausência, também mandou jogos no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, e na Arena Barueri. Ambos foram pela Copa Sul-Americana, competição na qual o Inter está classificado para as oitavas de final.

ÚLTIMO JOGO EM SEUS DOMÍNIOS

O último jogo que o Internacional mandou no Beira-Rio foi em 28 de abril, um empate por 1 a 1 contra o Atlético-GO pelo Brasileirão. Dois dias depois, o confronto contra o Juventude, pela Copa do Brasil, foi adiado pela CBF. A equipe de Caxias do Sul sequer conseguiu chegar a Porto Alegre devido a deslizamentos em uma rodovia provocados pelas fortes chuvas.

No começo de maio, todos os jogos envolvendo equipes gaúchas nas competições nacionais foram suspensos. Em seguida, a Conmebol também adiou os compromissos de Grêmio e Internacional, pela Libertadores e pela Sul-Americana, respectivamente.

Houve discussão sobre a paralisação do Campeonato Brasileiro. Duas rodadas aconteceram sem os clubes gaúchos. Outras duas foram adiadas para todas as equipes. A retomada do time colorado aos gramados ocorreu no dia 28 de maio, na derrota para o Belgrano-ARG por 2 a 1.

Desde a retomada, o Internacional disputou oito jogos, com quatro vitórias, três derrotas e um empate. No Brasileirão, o time colorado é o nono colocado, com 17 pontos. O líder é o Flamengo, com 24 e dois jogos a mais.