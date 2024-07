Bolívia x Panamá: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Bolívia e Panamá entram em campo nesta segunda-feira (1º), às 22h (de Brasília), no Inter&Co Stadium, em Orlando, nos Estados Unidos, para disputar a 3ª rodada da fase de grupos da Copa América 2024. As duas seleções estão no Grupo C, ao lado de Estados Unidos e Uruguai.

A seleção boliviana chega para a terceira rodada da fase de grupos na última posição do grupo C, com 0 pontos conquistados. Já a seleção panamenha está na terceira colocação, com 3 ponto conquistados até o momento.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida pelo SporTV 2 e Globoplay.

PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Bolívia

Viscarra; Yomar Rocha (Medina), José Sagredo, Haquín e Roberto Fernández; Céspedes, Miguelito, Villamil, Cuéllar e Vaca; Algarañaz. Técnico: Antônio Carlos Zago.

Panamá

Mosquera; Blackman, Farina, Miller, Córdoba e Davis; Christian Martínez, Murillo, Barcenas e Ayarza; Fajardo. Técnico: Thomas Christiansen.

Bolívia x Panamá | FICHA TÉCNICA

Competição: 3ª rodada da Copa América

Local: Inter&Co Stadium, em Orlando, nos Estados Unidos

Data e Horário: segunda-feira (1º), às 22h (de Brasília)