Fortaleza perde para Juventude e larga em desvantagem em disputa por vaga para elite do feminino

Na briga pelo acesso no futebol feminino, o Fortaleza foi superado pelo Juventude por 1 a 0, neste domingo (30), pelo jogo de ida das quartas de final do Campeonato Brasileiro Feminino Série A2. Thalita decretou o resultado para as gaúchas no CT Ribamar Bezerra, em Maracanaú.

A decisão será na próxima segunda-feira (8), às 19h, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul/RS. As Leoas precisam de um triunfo para seguirem vivas na competição nacional. Em caso de triunfo por dois gols ou mais, avançam e sobem de divisão - por um gol, levam para os pênaltis.

Ao clube classificado, o embate na semifinal será entre Mixto-MT e Instituto 3B-AM. Sob o comando do ex-jogador Erandir, o time cearense somou 21 gols e sofreu 10 ao longo da competição.