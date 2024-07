Titi completa 200 partidas com a camisa do Fortaleza; veja números e títulos

Titi, zagueiro do Fortaleza, alcançou a marca de 200 partidas com a camisa do Tricolor do Pici no último domingo (30), contra o Juventude, em jogo da Série A do Brasileirão 2024. O jogador de 36 anos é uma das lideranças do elenco do Leão.

Contratado em 2021, Titi já soma 200 jogos, cinco gols e cinco assistências pelo Fortaleza. Além disso, participou das conquistas de cinco títulos, sendo três deles no Campeonato Cearense e dois na Copa do Nordeste.

Legenda: O zagueiro Titi tem contrato com o Fortaleza até o fim de 2024 Foto: Mateus Lotif / Fortaleza

TÍTULOS DE TITI PELO FORTALEZA

Campeonato Cearense 2021 Campeonato Cearense 2022 Copa do Nordeste 2022 Campeonato Cearense 2023 Copa do Nordeste 2024

Na atual temporada, Titi disputou 27 jogos com a camisa do Fortaleza. Ele foi titular na partida contra o Juventude, vencida pelo Fortaleza por 2 a 1, e tem sido constantemente utilizado no time comandado por Juan Pablo Vojvoda.