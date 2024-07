Thiago Monteiro estreia em Wimbledon nesta terça-feira; veja horário e onde assistir

O cearense Thiago Monteiro estreia em Wimbledon, terceiro Grand Slam da temporada, nesta terça-feira (2), a partir das 7h (de Brasília). O tenista enfrenta o australiano Alexei Popyrin, número 47 do mundo. O duelo válido pela primeira rodada será na Quadra 9 do All England Lawn Tennis & Croquet Club, em Londres.

Monteiro e Alexei já se enfrentaram, e o australiano venceu o duelo disputado no ATP 250 de Winston-Salem, em 2019. A competição, que é uma das mais tradicionais da modalidade no mundo, será importante teste para as Olimpíadas de Paris. O cearense está classificado para a disputa e vai representar o Brasil.

Em boa fase, o cearense venceu sete das últimas dez partidas e quer embalar na competição. Já o adversário conseguiu apenas três vitórias nos últimos dez jogos e busca se recuperar na temporada.



ONDE ASSISTIR

ESPN e Disney+

FICHA TÉCNICA

Alexel Popyrin x Thiago Monteiro

Data e hora: 02/07, às 7h (de Brasília)

Local: Quadra 9, All England Lawn Tennis & Croquet Club, em Londres (ING)