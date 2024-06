Remo x Ferroviário: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Ferroviário entra em campo neste sábado (29), às 19h30, contra o Remo, no estádio Baenão, em Belém (PA), em jogo pela 11ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida por: DAZN, Nosso Futebol +

PALPITE PARA O JOGO

COMO CHEGA O FERRÃO

O Tubarão da Barra vem de de dois bons resultados, ao vencer o São José/RS por 3 a 2, e o empate em 0 a 0 contra a Ferroviária, ambos no Presidente Vargas.

Mas apesar dos 4 pontos conquistados, que deixaram o Ferrão na 11ª colocação com 11 pontos, a torcida vaiou o time após o empate em casa e o técnico Paulinho Kobayashi desabafou, dizendo que sairia se o problema fosse ele.

“Eu to (satisfeito com o rendimento da equipe). Agora quem não ficou satisfeito tem que rever se está torcendo a favor ou contra (o Ferroviário). A gente vê algumas pessoas criticando uma situação dessas em que os jogadores se entregaram e que, o tempo todo, tentaram fazer o melhor. Penso que é uma equipe que não perdeu de ninguém (a Ferroviária), é um time muito competente, um time que tem um investimento muito alto. Estamos tendo dificuldades de contratar, e ainda estamos conseguindo jogar de igual para igual”

Questões extracampo à parte, o Ferroviário tem dois desfalques para o confronto: o goleiro Douglas Dias que segue em recuperação do estiramento na panturrilha e o atacante Ciel, que cumpre suspensão automática, após receber o terceiro cartão amarelo..

O Remo está colado com o Tubarão na tabela. O time azulino está na 12ª colocação 10 pontos, seis a menos que o Londrina, último clube no G-8, e dois a mais que o CSA, primeiro dentro da da zona de rebaixamento. A equipe vem de derrota para o ABC, em Natal por 3 a 1.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Remo:

Marcelo Rangel, Diogo Batista, Bruno Bispo, Rafael Castro, Raimar, João Afonso, Paulinho Curuá, Giovanni Pavani, Marco Antônio, Ytalo e Jáderson. Técnico: Rodrigo Santana

Ferroviário:

Geaze, Igor Dutra, Alisson, Renan Luis, Willian Rocha, Wilker, Romarinho, Marciel, Marcelinho, Gabryel Martins e Vinicius Alves. Técnico: Paulinho Kobayashi

Remo x Ferroviário | Ficha Técnica

Competição: 11ª rodada da Série C do Brasileirão 2024

Local: Baenão, em Belém (PA)

Data: 29/06/2024

Árbitro: Antonio Dib Moraes de Sousa - PI

Assistente 1: Janystony Rabelo de Melo - PI

Assistente 2: Fernanda Felix da Silva - AL