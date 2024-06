Ceará estabelece critério prioritário e debate três técnicos para vaga de Mancini; veja nomes

O Ceará já estabeleceu o critério prioritário para contratar seu novo treinador: que conheça bem e tenha experiência vitoriosa recente na Série B do Campeonato Brasileiro.

Depois da demissão de Vagner Mancini, na manhã desta quarta-feira (26), os nomes de Léo Condé, Enderson Moreira e Jair Ventura são os debatidos para assumir o cargo. O Diário do Nordeste apurou que os três são bem avaliados internamente pela direção do Vovô e têm a preferência no momento.

A diretoria alvinegra sabe que não é momento de “sair da caixa”, e sim de apostar em um nome com conhecimento e experiência na Série B, com capacidade de “pegar o bonde andando”.

Legenda: Vagner Mancini, técnico do Ceará. Foto: Thiago Gadelha / SVM

Entre os três, o que tem mais apelo é o de Léo Condé, que deixou recentemente o comando técnico do Vitória e conquistou o acesso à Série A na temporada anterior. A direção do Ceará busca um perfil de treinador que conheça a dinâmica da Série B.

A reunião que selou a saída de Vagner Mancini aconteceu na manhã desta quarta-feira (26) e que, por respeito ao profissional, o Ceará não falou com outros treinadores antes de oficializar a saída.

A diretoria do clube quer anunciar o novo treinador até esta quinta-feira (27), para que o técnico já possa estar na capital cearense para acompanhar a partida contra o Ituano, marcada para o próximo sábado (29), pela 13ª rodada da Série B do Brasileirão 2024.