Léo Condé já treinou dois jogadores do elenco do Ceará; veja nomes e retrospecto

Léo Condé, novo técnico do Ceará, já comandou dois jogadores do elenco do Vovô: o goleiro Maycon Cleiton e o zagueiro Luiz Otávio. Nenhum outro jogador do time foi treinado por Léo Condé e a maior parte do grupo terá a primeira experiência com o treinador.

Legenda: Maycon Cleiton, goleiro do Ceará Foto: Ari Ferreira/Red Bull Bragantino.

Maycon Cleiton e Léo Condé trabalharam juntos no início de 2024, no Vitória. O goleiro disputou uma partida sob o comando do treinador. Já Luiz Otávio foi comandado por Léo Condé em 2015, no Sampaio Corrêa, em 29 partidas da Série B do Brasileirão.

Legenda: Luiz Otávio, zagueiro do Ceará Foto: Kid Júnior/SVM

O novo treinador do Ceará chega a Porangabuçu no próximo domingo (30) para iniciar os treinamentos com a equipe. Ele assume o cargo de técnico do Vovô após a demissão de Vagner Mancini e tem a missão de levar o Ceará de volta à Série A do Brasileirão.