Ceará inicia venda de ingressos para jogo contra o Ituano; veja valores e setores disponiveis

O Ceará iniciou nesta quinta-feira (27) a venda de ingressos para o jogo contra o Ituano, válido pela Série B do Brasileiro. Com valores a partir de R$ 20, é possível adquirir bilhetes nas lojas físicas e online. As equipes se enfrentam no sábado (29), a partir das 21h (de Brasília), na Arena Castelão.

VEJA VALORES E SETORES DISPONÍVEIS

Inferior Norte: R$ 40,00 (inteira) e R$ 20,00 (meia)

Inferior Central: R$ 50,00 (inteira) e R$ 25,00 (meia)

Premium: R$ 250,00 (inteira) e R$ 125,00 (meia)



VENDA DE INGRESSOS

É possível adquirir os ingressos nas lojas Vozão da sede e dos seguintes shoppings: Parangaba, Riomar Kennedy, Riomar Papicu, Iguatemi, Grand Shopping Messejana, North Shopping Maracanaú, Shopping Eusébio e Shopping Aldeota. O torcedor também pde comprar através do site vozaotickets.com.

Lojas Vozão (sede): segunda a sexta-feira das 9h às 17h

Lojas Vozão (shoppings): segunda a sexta-feira das 10h às 21h