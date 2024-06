Ceará será comandado por Anderson Batatais em reapresentação em Porangabuçu

O auxiliar técnico Anderson Batatais irá comandar o Ceará na reapresentação do elenco, marcada para a tarde desta quinta-feira (27). O Vovô inicia a preparação para enfrentar o Ituano, pela 13ª rodada da Série B do Brasileirão 2024, no sábado (29).

Legenda: Erick Pulga durante treino do Ceará Foto: Gabriel Silva / Ceará SC

Anderson Batatais tem 51 anos e é o auxiliar técnico fixo do Ceará. Contratado em dezembro de 2023, o profissional está em sua terceira passagem pelo Vovô. Ele inclusive comandou o time contra o Brusque, diante de uma suspensão de Vagner Mancini.

Depois da demissão de Vagner Mancini, o Ceará segue no mercado em busca de um novo treinador. Léo Condé, Umberto Louzer, Enderson Moreira e Jair Ventura são os quatro nomes cotados para a vaga de técnico do Vovô.

Legenda: Anderson Batatais já foi técnico do Ferroviário Foto: Lenilson Santos / Ferroviário AC

Ceará e Ituano entram em campo no próximo sábado (29), às 21h de Brasília, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), pela 13ª rodada da Série B do Brasileirão 2024, a segunda divisão do Campeonato Brasileiro.