Torcida do Ceará protesta em aeroporto, mas time desembarca por outra saída; veja vídeos

Após a derrota para a Ponte Preta, a delegação do Ceará desembarcou na noite desta quarta-feira (26), no Aeroporto Pinto Martins. Alguns torcedores compareceram para protestar na chegada do time, mas o grupo usou outra saída.

Já sem o técnico Vagner Mancini, demitido após o quarto jogo seguido na Série B sem vitória, os jogadores do Alvinegro evitaram o encontro com os torcedores. Revoltados, os Alvinegros cantaram "time sem vergonha" em coro no saguão do aeroporto. O grupo também xingou a diretoria do clube.

O Ceará está em 11º na tabela, com 16 pontos. O próximo confronto seráa no sábado (26), dianate do Ituano. As equipes se enfrentam às 21h (de Brasília), na Arena Castelão.

Torcida do Ceará protesta em aeroporto, mas time desembarca por outra saída; veja vídeo



