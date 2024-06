Torcedores do Ceará invadem sede do clube durante treinamento dos jogadores

Após sequência de resultados negativos na Série B, torcedores do Ceará invadiram o CT de Porangabuçu, na tarde desta sexta-feira (28), para cobrar jogadores no treino. Sob comando de Anderson Batatais, o elenco alvinegro estava no treino de apronto para o confronto diante do Ituano.

Nas imagens divulgadas pelos torcedores nas redes sociais, é possível ver os invasores pulando o alambrado e indo em direção aos jogadores, que faziam o treinamento. É possível também ouvir tiros de bala de borrachas. O Ceará ainda não se pronunciou oficialmente sobre o ocorrido. Não há informação sobre detidos.

A entrada dos torcedores foi pela Loja Oficial do clube, que também dá acesso ao CT. Eles Conversaram com atletas, comissão técnica e diretoria de futebol. A conversa durou 15 minutos e os torcedores foram embora de forma ordeira.

Insatisfação

No desembarque da equipe na quarta-feira (26), depois da derrota para a Ponte Preta, em Campinas, um grupo de torcedores aguardava a delegação no aeroporto Pinto Martins. Porém, a equipe saiu por uma saída alternativa, o que gerou um princípio de confusão com os seguranças do clube.

O Vozão vem de quatro jogos sem vitória na competição, com três derrotas e um empate. A sequência ruim culminou com a demissão de Vagner Mancini, depois de perder para a Ponte Preta por 3 a 1, no Moisés Lucarelli. Para a vaga, a diretoria anunciou Léo Condé, que chega no domingo (30) na capital cearense.