Hulk desfalca o Atlético-MG contra o Fortaleza por conta de nascimento da filha nos Estados Unidos

O atacante Hulk, do Atlético-MG, será desfalque na partida contra o Fortaleza, pela 11ª rodada da Série A do Brasileirão 2024. O jogador viajará para os Estados Unidos para acompanhar o nascimento da filha, de acordo com informações do ge.

Legenda: Imagem do atacante Hulk, do Atlético-MG Foto: Pedro Souza / Atlético

A expectativa é que o atacante Cadu, de apenas 20 anos, seja o titular no time mineiro contra o Fortaleza, já que Eduardo Vargas, reserva imediato de Hulk, está disputando a Copa América pela seleção do Chile.

Atlético-MG e Fortaleza entram em campo no próximo domingo (23), às 18h30 de Brasília, na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG), para disputar a 11ª rodada da Série A do Brasileirão 2024, a primeira divisão do Campeonato Brasileiro.