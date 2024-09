Ceará se une à campanha Doe de Coração para incentivar a doação de órgãos

Em alusão ao Dia Nacional da Doação de Órgãos, celebrado nesta sexta-feira (27), o Ceará Sporting Club e Fundação Edson Queiroz promoveram, antes da partida entre Ceará x Brusque/SC, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B, a campanha “Doe de Coração”.

A ação destaca a conscientização sobre a importância da doação de órgãos e tecidos no estado. O principal objetivo da campanha é aumentar o número de transplantes, beneficiando o máximo de pessoas que se encontram nas filas à espera de doação de órgãos.

No protocolo inicial da partida, os atletas utilizaram a blusa da campanha “Doe de Coração”, e antes do início do jogo, os atletas posaram para as fotos com a faixa da campanha que terá a seguinte mensagem: “Doe vida, doe órgãos”.



Doe de Coração

A campanha Doe de Coração, iniciativa da Fundação Edson Queiroz, teve a primeira edição em 2003 e desde então vem contribuindo para estimular a doação de órgãos e tecidos no Ceará, uma vez que uma maior compreensão sobre a importância desse ato de amor e solidariedade reflete nos números de transplantes. Para se ter uma ideia, em apenas duas décadas, segundo a Secretaria de Saúde do Ceará (Sesa), o número de transplantes realizados no Estado aumentou em 410%.

A iniciativa é realizada anualmente e, durante todo o mês de setembro, são promovidas diversas atividades em espaços públicos e de hospitais e instituições parceiras, além de ampla divulgação de informações sobre a importância da doação de órgãos e tecidos. Professores e alunos das Ligas Acadêmicas de Saúde da Unifor participam das ações sociais, contribuindo para diminuir a espera daqueles que se encontram nas filas à espera de doação de órgãos.