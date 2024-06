Fortaleza pode ter até sete desfalques e dois retornos contra o Atlético-MG pela Série A

O Fortaleza pode enfrentar o Atlético-MG pela 11ª rodada da Série A do Brasileirão 2024 com sete desfalques. Além de Lucero, suspenso, e Kervin e Kuscevic, na Copa América, Marinho, Moisés, Dudu e Rossetto estão no DM e são dúvidas para a partida.

Legenda: Lucero durante Atlético-MG x Fortaleza pela Série A do Brasileirão 2023 Foto: João Moura / Fortaleza EC

Por outro lado, Juan Pablo Vojvoda poderá contar novamente com o zagueiro Emanuel Brítez e com o atacante Renato Kayzer, que estavam suspensos e não puderam entrar em campo contra o Grêmio, na última quarta-feira (19), pela décima rodada da Série A.

O elenco do Fortaleza se reapresenta nesta sexta-feira (21) para iniciar a preparação para o jogo contra o Atlético-MG. O embarque para Belo Horizonte (MG) acontece no sábado (22) e a partida será disputada no domingo (23), às 18h30, na Arena MRV.