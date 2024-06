Após vitória do Fortaleza contra o Grêmio, Vojvoda minimiza goleada sofrida para Cauibá

O Fortaleza venceu o Grêmio e voltou a pontuar na Série A do Brasileiro. A equipe vinha de duas derrotas na competição, incluindo a goleada por 5 a 0 do Cuiabá na rodada anterior. No entanto, o time ganhou novo fôlego no 1 a 0 na noite desta quarta-feira (19), na Arena Castelão. Lucero marcou o gol da partida. Com o resultado, a equipe segue no meio da tabela. Para Juan Pablo Vojvoda, o time ainda precisa melhorar em efetividade, mas destaca a regularidade do grupo.

"Hoje o torcedor sentia algo da partida do Cuiabá. Se perguntava ao torcedor "o que você quer, ganhar Copa do Nordeste ou do Cuiabá?" Ele assinava ganhar Copa do Nordeste. Conseguimos Copa do Nordeste, conseguimos ganhar hoje e vamos precisar que o torcedor esteja com a gente nos momentos bons e nos momentos complicados", desabafou o técnico.

O técnico avaliou o desempenho da equipe no duelo contra o time gaúcho. Para Vojvoda, o time poderia ter sido mais efetivo nas finalizações.

"O primeiro tempo foi muito igualado, conseguimos um gol e depois o adversário ficou com um a menos e tivemos uma boa posse de bola. No segundo tempo acho que tivemos uma posse de bola normal, com mais espaços. Criamos oportunidades e não convertemos. Sofremos até o último minuto. Foi um segundo tempo que teríamos que ter finalizado com efetividade as chances que tivemos. É muito difícil ganhar e hoje ganhamos, mas se você olha outras partidas, acontece gols nos últimos minutos. Então, é preciso ter muita atenção tanto para finalizar, quanto para defender", avaliou o treinador.

Legenda: Fortaleza venceu o Grêmio por 1 a 0 na Arena Castelão. Foto: Kid Junior/SVM

VOJVODA RESSALTA REGULARIDADE

"Em maio conseguimos essa regularidade, empatamos com Vasco em 3 a 3, conseguimos empate na Bombonera, ganhamos do Trinidense, ganhamos do Sport e ganhamos aqui. Eu sempre vejo o copo meio cheio. É um ano com muitos jogos, desde janeiro, temos dificuldade como todos os times em ter essa regularidade no futebol brasileiro. Vou continuar trabalhando para que o rendimento acompanhe a regularidade", completou.

O Fortaleza volta a campo no domingo, quando enfrenta o Atlético-MG na Arena MRV. O duelo, que terá início às 18h30 (de Brasília) é válido pela 11ª rodada.

VEJA A ENTREVISTA COMPLETA: