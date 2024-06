Análise: Fortaleza consegue vitória fundamental para uma reação na Série A

Depois de duas derrotas, uma delas de goleada por 5 a 0 para o Cuiabá, onde a atuação foi apática, o Fortaleza precisava reagir na Série A. Mas conseguir isso na rodada seguinte, praticamente 3 dias depois, não seria uma tarefa fácil.

Era preciso passar pelo Grêmio e por todas barreiras psicológicas e de pressão que um jogo como esse proporcionaria.

E o Fortaleza conseguiu vencer e tirar um peso enorme das costas. A vitória por 1 a 0 não foi brilhante, mas o elenco respondeu bem em campo e saiu com o resultado do Castelão.

O resultado é muito importante para a sequência na Série A. Um novo tropeço, que poderia ter acontecido caso a bola do Grêmio tivesse entrado aos 46, seria nocivo demais para a confiança do elenco.

Mas a vitória veio e a tendência é o Fortaleza jogar com mais tranquilidade, até porque, se distanciou do Z4 que já rondava.

Atuações

O primeiro tempo do Leão foi de pouca criatividade, mas também de poucos riscos. Era preciso entender o contexto do jogo já citado aqui e era natural uma insegurança por parte do time leonino.

O Grêmio também pouco criou para sair na frente e o Leão sair para o intervalo vencendo com gol de pênalti de Lucero foi justo.

E com um jogador a mais para etapa final, o time se soltou mais e apareceram Pochettino e Martínez. A dupla jogou muito bem.

Legenda: Pochettino foi um dos melhores em campo com boa distribuição de jogo Foto: KID JUNIOR / SVM

O meia é um dos melhores da temporada do Leão e liderou o meio campo, distribuindo o jogo. Já o camisa 8, surpresa na escalação, marcou bem e também chegou com qualidade ao ataque. Finalmente ele mostra que pode ser titular do Fortaleza.

O retorno de Calebe também é importante, com o jogador retornando após 81 dias e o passe que ele deu para o Lucero finalizar no 2º tempo mostra a qualidade que ele tem e a torcida já conhecia. Ele também pode ajudar muito.

Por fim, Vojvoda mostrou-se corajoso ao mudar o Leão sempre pensando no gol, em jogar pra frente. Em nenhum momento o argentino fez alterações defensivas para segurar o resultado.

Ele queria vencer, dar confiança aos jogadores e conseguiu. Claro que a equipe pode render mais e não dava para exigir que isso acontecesse após uma goleada sofrida daquelas. Erros defensivos ainda acontecem, como gols perdidos também. Mas era preciso uma reação e ela aconteceu. Agora é aguardar 'águas' mais calmas no Pici.