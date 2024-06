Fortaleza x Grêmio: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Fortaleza entra em campo nesta quarta-feira (19), às 20h, contra o Grêmio, na Arena Castelão, em jogo pela 10ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O Leão é o 12º com 10 pontos, enquanto o time gaúcho é o 17º com 6.

ONDE ASSISTIR



A partida será transmitida pelo Premiere. A Verdinha também transmite o jogo na FM 92.5 e no YouTube do Jogada, e o Diário do Nordeste faz a cobertura do confronto em tempo real.



PALPITE PARA O JOGO



inter@

COMO CHEGA O FORTALEZA

O Tricolor de Aço duas derrotas seguidas na Série A, sendo a última por goleada de 5 a 0 para o Cuiabá, na Arena Pantanal no último domingo (13).

A derrota, maior da Era Vojvoda, incomodou a todos no Pici, com o capitão Tinga falando em 'vergonha' e a diretoria, leia-se o presidente Alex Santiago e o CEO da SAF do clube, Marcelo Paz, realizando um pronunciamento logo após a partida.

Para o jogo, o Fortaleza deve ter 8 desfalques. O lateral-direito Dudu e os atacantes Marinho e Moisés estão no departamento médico tratando lesões. Quanto ao meio Calebe, que voltou a treinar na segunda-feira, não joga há dois meses e deve passar por recondicionamento até retornar aos gramados.

O zagueiro Kuscevic e o meia Kervin Andrade, estão com suas Seleções para disputarem a Copa América.

Já o zagueiro Brítez e e o atacante Renato Kayzer estão fora por terem sido expulsos contra o Cuiabá.

COMO CHEGA O GRÊMIO

A equipe gaúcha vem de 4 derrotas seguidas na Série A e entrou no Z4. Para o duelo, o técnico Renato Gaúcho não poderá contar com o atacante Everton Galdino, suspenso pelo 3º cartão amarelo.

Por outro lado, o time gaúcho terá duas novidades no sistema defensivo. Kannemann retorna ao time após cumprir suspensão na rodada passada. Além disso, Rodrigo Caio, reforço no Imortal, está regularizado e pode fazer sua estreia.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Fortaleza

João Ricardo; Tinga, Titi, Cardona, Bruno Pacheco; Hércules, Zé Welison, Pochettino; Pikachu, Lucero, Breno Lopes. Técnico: Juan Pablo Vojvoda

Grêmio

Marchesín; Fábio, Geromel, Kannemann e Mayk; Dodi, Carballo e Cristaldo; Pavon, Gustavo Nunes e JP Galvão. Técnico: Renato Gaúcho

FORTALEZA X GRÊMIO | FICHA TÉCNICA



Competição: 10ª rodada da Série A do Brasileirão

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Data: 19/06/2024 (domingo)

Horário: 20h

Árbitro: João Vitor Gobi - SP

Assistente 1: Daniel Paulo Ziolli - SP

Assistente 2: Gustavo Rodrigues de Oliveira - SP

Árbitro de Vídeo: Rodrigo Nunes de Sá (VAR-FIFA) - RJ