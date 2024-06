Rossetto entra no DM do Fortaleza e aumenta número de jogadores com lesões musculares

O Fortaleza confirmou que o meio-campista Matheus Rossetto sofreu um edema na parte posterior da coxa esquerda e entrou no departamento médico do Tricolor do Pici. Ele ficou de fora da partida contra o Grêmio, na última quarta-feira (19).

Ele agora junta-se a Marinho, Moisés e Dudu no departamento médico do Fortaleza. Marinho e Moisés também estão com lesões musculares (estiramento muscular). Dudu, por sua vez, está com um desconforto no joelho esquerdo.

Legenda: Marinho com a camisa do Fortaleza Foto: Thiago Gadelha / SVM

Por outro lado, o meia-atacante Calebe voltou a disputar uma partida oficial de futebol após 80 dias longe dos gramados, por conta de uma lesão. Ele entrou no segundo tempo da vitória do Tricolor do Pici sobre o Grêmio, por 1 a 0.