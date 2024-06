Lucero supera Cano e é o estrangeiro com mais participações em gols no Brasil

Decisivo na vitória do Fortaleza diante do Grêmio, pela Série A, Lucero é o jogador estrangeiro com mais participações em gols no futebol brasileiro desde 2023. O centroavante de 32 anos superou Cano, do Fluminense. Os dados são do site Sofascore.

O atleta foi contratado pelo Tricolor em 2023. Desde então, já são 99 partidas disputadas com a equipe, 70 como titular da equipe comandada por Juan Pablo Vojvoda. Ao marcar contra o time gaúcho, na noite desta quarta-feira, na Arena Castelão, o argentino chegou a 51 participações em gols. O número é superior ao de Cano, atacante do Fluminense, que soma 50 (45 gols e cinco assistências).

Desde que chegou ao Leão do Pici, o camisa 9 do Leão balançou as redes 40 vezes e serviu 11 passes para gol. Em 2023, Lucero fez a melhor marca da carreira, com 24 gols e 7 assistências. Nesta temporada, o argentino disputou Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Sul-Americana e Campeonato Brasileiro. Ele atuou em 36 partidas, marcou 16 vezes e deu 4 assistências.

O Leão do Pici volta a campo no domingo (23), quando enfrenta o Atlético-MG, em jogo da 11ª rodada do Brasileiro. O duelo será na Arena MRV, a partir das 18h30 (de Brasília).



Lucero

2023 - 24 gols e 7 assistências (63 jogos)

2024 - 16 gols e 4 assistências (36 jogos)



Cano

2023 - 40 gols e 3 assistências (61 jogos)

2024 - 5 gols e 2 assistências (22 jogos)