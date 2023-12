Principal nome do Fortaleza, Lucero encerra ano com 24 gols marcados e 7 assistências; veja números

Juan Martín Lucero encerrou a temporada como artilheiro do Fortaleza. Peça fundamental no time comandado por Juan Pablo Vojvoda, o atacante marcou em todas as competições no primeiro ano em que defendeu o Tricolor do Pici: Libertadores, Sul-Americana, Brasileirão, Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Cearense. Assim, o argentino igualou a melhor marca da carreira em gols.

Em 2023, o atacante manteve o nível de eficiência, apesar de disputar quase o dobro do número de jogos da temporada anterior. Quando ainda defendia o Colo-Colo, em 2022, o jogador fez 24 gols e deu seis assistências nas 39 partidas em que atuou. Já nesta temporada, Lucero balançou as redes o mesmo número de vezes e deu sete assistências, uma a mais, nas 63 partidas em que atuou. Entre todos os tentos marcados, 20 ocorreram em 16 jogos que resultaram na vitória do Leão sobre o adversário.

No último duelo do Tricolor no Campeonato Brasileiro deste ano, o jogador marcou um golaço de fora da área, selou a vitória do Fortaleza por 2 a 1 e decretou o rebaixamento do Santos. Na competição, o atleta marcou nove vezes e divide a oitava posição da artilharia com outros sete atletas: Cano (Fluminense), Calleri e Luciano (São Paulo), Thiago Borbas (Bragantino), Enner Valencia (Internacional), Everaldo (Bahia) e Raphael Veiga (Palmeiras). Paulinho (20), Luis Suárez e Tiquinho Soares (17) lideram a lista.

GOLS DE LUCERO PELO FORTALEZA NA TEMPORADA 2023:

2023 - 63 jogos, 24 gols e 7 assistências



BRASILEIRÃO

Fortaleza 2 - 1 Santos

Fortaleza 1 - 3 Atlético-MG

Fortaeza 3 - 2 América-MG

Fortaleza 2 - 1 São Paulo

Fortaleza 2 - 1 Corinthians

Fortaleza 3 - 1 Coritiba (2x)

Fortaleza 1 - 3 Palmeiras

LIBERTADORES

Fortaleza 4 - 0 Deportivo Maldonado (2x)

SUL-AMERICANA

Fortaleza 1 - 1 LDU

Fortaleza 2 - 1 Palestino

Fortaleza 1 - 0 Cruzeiro

Fortaleza 4 - 0 Palestino

COPA DO BRASIL

Fortaleza 1 - 0 Palmeiras

COPA DO NORDESTE

Fortaleza 2 - 3 Ceará

Fortaleza 4 - 0 Ferroviário (2x)

Fortaleza 4 - 0 Santa Cruz

Fortaleza 2 - 1 Náutico

Fortaleza 3 - 0 CSA

CAMPEONATO CEARENSE