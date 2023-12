Santos x Fortaleza: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Fortaleza encerra o ano de 2023 nesta quarta-feira (6) contra o Santos, fora de casa. As equipes entram em campo às 21h30 (horário de Brasília) pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro. A Vila Belmiro será o palco do duelo, que vale bastante para o time da casa na luta contra o rebaixamento.

Na 15ª posição da tabela, o Peixe ainda corre sérios riscos de cair de divisão. Com 43 pontos, a equipe santista depende só de si para se livrar do Z-4, a vitória em casa é suficiente, mas qualquer outro resultado deixa o futuro do Santos nas mãos dos adversários.

Já o Fortaleza está tranquilo e livre de pressão. O Tricolor do Pici já assegurou a participação na Série A e na Sul-Americana de 2024, mas ainda quer subir uma posição na tabela e terminar na primeira página do Brasileirão. O Leão é o 10º colocado com 51 pontos.

Transmissão

O jogo passa com exclusividade na TV pelo canal fechado Premiere. Na rádio, a Verdinha acompanha as emoções da partida com detalhes em tempo real no Diário do Nordeste.

Como chega o Santos | Ausências e dúvidas

Há quatro rodadas sem vencer, o Santos viu sua situação na tabela voltar a se complicar na reta final do Brasileirão. A equipe vem de duas goleadas diante de Fluminense e Athletico-PR, ambas pelo placar de 3x0.

A última vitória do alvinegro praiano aconteceu há quase um mês, contra o Goiás, por 1x0. De lá pra cá, foram duas derrotas e dois empates. Pressionado pelo resultado positivo, o treinador Marcelo Fernandes pode retornar a utilizar um esquema com três zagueiros diante do Fortaleza. O elenco teve duas sessões de treinamento no CT do clube.

Os atletas se reapresentaram hoje. Titulares na última partida fizeram regenerativo, enquanto os suplentes e jogadores que não atuaram a partida completa trabalharam em campo.



Após as atividades o elenco ficou concentrado no CT Rei Pelé. pic.twitter.com/Dc6z3j7tlK — Santos FC (@SantosFC) December 5, 2023

O Peixe sofre com baixas importantes para esta partida final, o zagueiro Joaquim e o volante Rodrigo Fernández estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo e desfalcam a equipe.

Além disso, ainda estão no Departamento Médico: Alison (lesão no joelho esquerdo), Sandry (lesão no joelho esquerdo), Alex Nascimento (fratura no tornozelo direito), Felipe Jonatan (em transição física) e Zabala (em transição física).

Como chega o Fortaleza | Ausências e dúvidas

O Leão afastou a má fase para longe nos últimos dois jogos. Depois de um longo período sem vencer, o Fortaleza conseguiu recuperar o fôlego e garantir suas principais metas na competição nas vitórias diante de Bragantino e Goiás.

Agora o Leão quer garantir seu lugar no top 10 do Campeonato Brasileiro e relembrar a vitória diante do Santos na Vila Belmiro no ano passado, quando também encerrou a temporada contra o Peixe e venceu por 2x0.

Toda a preparação do Tricolor foi realizada no Pici, em dois dias de atividades. A delegação, com 24 jogadores, chegou em Santos na terça-feira (05) no período da noite.

Manhã de muito trabalho! Hora de partir para o próximo compromisso! 💪🦁✅



📸 Leonardo Moreira/FEC#FortalezaEC pic.twitter.com/hEPqIoRnw5 — Fortaleza Esporte Clube 🦁 (@FortalezaEC) December 5, 2023

Para isso, Vojvoda não vai contar com o atacante Thiago Galhardo, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Em relação ao último jogo, o goleiro Fernando Miguel também está de fora, já que sua saída foi anunciada pelo clube na última terça-feira (05).

No Departamento Médico, apenas Hércules segue se recuperando da lesão no joelho.

Palpites

Prováveis escalações

Santos: João Paulo; João Basso, Messias e Dodô; Lucas Braga, Tomás Rincón, Jean Lucas, Lucas Lima e Mendoza (Kevyson); Julio Furch (Marcos Leonardo) e Soteldo. Treinador: Marcelo Fernandes.

Fortaleza: João Ricardo, Tinga, Brítez, Titi, Bruno Pacheco; Zé Welison, Caio Alexandre, Calebe; Pikachu, Guilherme e Lucero. Treinador: Juan Pablo Vojvoda.

Ficha Técnica | Santos x Fortaleza

Local: Vila Belmiro

Data: 06/12/2023

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Transmissão: Premiere, Verdinha e tempo real no Diário do Nordeste

Árbitro: Leandro Pedro Vuaden

Assistente 1: Bruno Boschilia (FIFA)

Assistente 2: Michael Stanislau

VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (VAR-FIFA)