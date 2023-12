Vojvoda faz balanço da temporada do Fortaleza e detalha planejamento para 2024

O Fortaleza chegou ao final da temporada entre os dez melhores times do Campeonato Brasileiro pela quarta vez seguida em cinco anos. Três delas ocorreram sob comando de Juan Pablo Vojvoda. Na última rodada da competição, o Tricolor selou o rebaixamento inédito do Santos ao vencer por 2 a 1, na noite desta quarta-feira (6), na Vila Belmiro. O técnico do Leão do Pici avaliou a temporada do time, ressaltou a evolução do clube e revelou que já iniciou conversas com a diretoria sobre o planejamento de 2024.

Juan Pablo Vojvoda Técnico do Fortaleza Acho que foi um ano muito bom para o Fortaleza. Conseguimos superar novamente os 50 pontos (na Série A). Foi a terceira partida vencida de forma consecutiva. Quando começaram as dúvidas depois de sete ou oito partidas, aí o time respondeu forte. Manifestei que via o grupo com compromisso. Chegamos a uma final de Sul-Americana, conseguimos o pentacampeonato (estadual) e mantivemos um nível de competitividade muito alto em todas as partidas. Isso significa que o Fortaleza voltou a crescer este ano.

“No primeiro ano que eu estive foi de conhecimento da minha parte do futebol brasileiro, de Copas, por exemplo da Copa do Brasil. Fizemos uma grande copa no primeiro ano, no segundo entramos na Libertadores, competimos de forma internacional. No terceiro ano já chegamos a uma final. Acho que foi crescimento de todo o clube. Agradecimento aos jogadores, à diretoria e principalmente ao torcedor, necessitamos deles”, completou.

“E são jogadores que, muitas vezes, são torcedores. Eu continuo confiando nos jogadores. Compreendo as críticas, em determinado momento criticaram o Guilherme. Guilherme respondeu, e fecha um ano muito bom, por exemplo. E assim há muitos desse estilo. Temos um bom elenco, temos que continuar exigindo, mas também apoiar nossos jogadores” destacou.

Caso siga como técnico do Tricolor do Pici até o fim de 2024, como prevê contrato, Vojvoda será o que mais comandou o time nos 105 anos de história do clube e superar Moésio Gomes (229). Com o fim da temporada, o técnico soma 199 partidas à beira do campo desde que chegou ao Tricolor, em 2021. O treinador mostrou gratidão ao clube e falou em seguir buscando crescimento para o clube e para si, como profissional.

“Sou muito agradecido ao Fortaleza. Vai ficar sempre na minha memória, no meu coração. É um clube que, bem, estou há três anos aqui. Me deu oportunidade. Sempre falei em estar no futebol como o brasileiro, conhecer os estaduais, que não conhecia, o Brasileirão... Deu oportunidade também de correr a América através da Copa Libertadores e Sul-Americana. Conhecer também o torcedor, o sentimento, os mosaicos no Castelão. São coisas que vão ficar sempre na minha memória”, disse.

“Quero que o Fortaleza continue crescendo e quero crescer também. E para isso necessitamos evoluir em tudo, em estrutura, em logística, em formação de elenco e na mentalidade de todos. O Fortaleza vai evoluir se nos momentos complicados continuarmos acreditando, confiando e apoiando. E nos momentos bons, continuarmos sendo humildes como temos que ser. Somos um time grande, que podemos perder. Somos um time que pode ser maior, mas isso vamos trabalhar juntos, mantendo os pés no chão. Isso é fundamental. É um princípio que devemos ter presente em todos: nos jogadores, no jeito de treinar, da diretoria, no torcedor. Queremos mais, mas para querer mais, há que se continuar trabalhar. A exigência será cada vez maior, mas para isso necessitamos ter a humildade de gerir esses momentos do futebol, os ruins e os bons”, concluiu.