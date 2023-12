Veja os times brasileiros classificados para a Libertadores e Sul-Americana de 2024

(6) com a conclusão da 38ª e última rodada do torneio. Os classificados para a Libertadores já estavam definidos , mas. NaNa Libertadores de 2024, oito times brasileiros estão em campo. O Fluminense, pelo título continental, será o cabeça de chave do Grupo A. Também entram nessa etapa os campeões nacionais Palmeiras (Brasileirão) e São Paulo (Copa do Brasil) e os demais qualificados via G-4 do Brasileirão: Grêmio, Atlético-MG e Flamengo.Já Botafogo e Red Bull Bragantino terão de passar pela fase prévia da Libertadores, que consiste em duas etapas com jogos mata-mata, de ida e volta. Esta missão costuma ser bastante complicada e deixar ao menos um brasileiro pelo caminho. Outra condição preocupante é que essas duas equipes brasileiras poderão encarar algum adversário compatriota se chegar aos grupos.