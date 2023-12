Quais times estão classificados para a Libertadores 2024? Veja lista completa

Com a proximidade do fim da temporada de 2023, o Brasil já conhece todos os seus representantes na próxima edição da Taça Libertadores da América. Em 2024, oito times brasileiros estarão na luta pelo principal título do continente. Além deles, mais 34 clubes também já estão garantidos e restam apenas cinco vagas para conhecermos todos os 47 participantes.

Classificado via Campeonato Brasileiro, o Palmeiras já está garantido na fase de grupos, ao lado do Fluminense, campeão da Libertadores de 2023, e do São Paulo, campeão da Copa do Brasil de 2023. Atlético-MG, Flamengo, Grêmio e Botafogo brigam pelas outras três vagas diretas. Um desses quatro não alcançará o feito e se juntará ao Bragantino na fase preliminar da competição.

Além do Brasil, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela já definiram todos os seus representantes no torneio. Já na Argentina restam duas vagas, enquanto Bolívia, Chile e Colômbia estão com uma a ser preenchida.

VEJA TODOS OS CLASSIFICADOS PARA A LIBERTADORES DE 2024:

Brasil : São Paulo (campeão da Copa do Brasil 2023), Fluminense (campeão da Libertadores 2023), Palmeiras, Atlético-MG, Flamengo, Grêmio, Botafogo e Bragantino.

: São Paulo (campeão da Copa do Brasil 2023), Fluminense (campeão da Libertadores 2023), Palmeiras, Atlético-MG, Flamengo, Grêmio, Botafogo e Bragantino. Equador : LDU (campeã da Sul-Americana 2023), Barcelona, El Nacional, Independiente Del Valle e Aucas.

: LDU (campeã da Sul-Americana 2023), Barcelona, El Nacional, Independiente Del Valle e Aucas. Paraguai : Sportivo Trinidense, Libertad, Cerro Porteño e Nacional.

: Sportivo Trinidense, Libertad, Cerro Porteño e Nacional. Peru : Alianza Lima, Universitario, Sporting Cristal e Melgar.

: Alianza Lima, Universitario, Sporting Cristal e Melgar. Uruguai : Peñarol, Liverpool, Defensor e Nacional.

: Peñarol, Liverpool, Defensor e Nacional. Venezuela : Deportivo Táchira, Puerto Cabello, Caracas e Portuguesa.

: Deportivo Táchira, Puerto Cabello, Caracas e Portuguesa. Argentina : River Plate, Talleres, Rosario Central e San Lorenzo (restam mais duas vagas).

: River Plate, Talleres, Rosario Central e San Lorenzo (restam mais duas vagas). Bolívia : Bolívar, The Strongest e Always Ready (resta mais uma vaga).

: Bolívar, The Strongest e Always Ready (resta mais uma vaga). Chile : Cobresal, Colo-Colo e Huachipato (resta mais uma vaga).

: Cobresal, Colo-Colo e Huachipato (resta mais uma vaga). Colômbia: Atlético Nacional, Millonarios e Águilas Doradas (resta mais uma vaga).

PREVISÃO DE INÍCIO

A Libertadores de 2024 tem previsão de início para o dia 7 de fevereiro, com a realização da primeira fase preliminar. Já a disputa da fase de grupos está prevista para começar no dia 3 de abril, quase dois meses depois.