Fluminense derrota Boca Juniors e conquista primeira Libertadores

O Fluminense derrotou a equipe do Boca Juniors pelo placar de 2 a 1 e conquistou seu primeiro título da competição continental. Germán Cano e John Kennedy fizeram os gols do time carioca, Advíncula descontou para os argentinos. A partida foi disputada no Maracanã.

Primeiro tempo

Os primeiros minutos da decisão foram de estudos por ambas as equipes. O Fluminense não abriu mão do estilo de jogo característico de Fernando Diniz e dominou a posse de bola. Os 68% de posse e os cinco chutes do time brasileiro contra apenas um dos argentinos refletem o domínio que teve o Fluminense na etapa inicial.

Os números fizeram sentido quando aos 35 minutos, Keno tabelou com Arias pela direita e cruzou rasteiro no meio da área para Germán Cano abrir o placar no Maracanã.

Segundo tempo

Na etapa final da decisão, o Boca Juniors tentou impor uma marcação alta e buscar o empate. E ele veio aos 26 minutos, em chute de fora da área de Advíncula, acertando com a perna esquerda no canto direito de Fábio. Empatando o jogo e levando a decisão para a prorrogação.

Prorrogação

Com chances para as duas equipes, venceu o Fluminense, que com John Kennedy aos oito minutos do primeiro tempo da prorrogação acertou um chute forte e coroou o Fluminense como Campeão da Libertadores de 2023.

Público

Total: 69.232

Renda: R$ 31.702.250,00