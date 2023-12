Flamengo x Cuiabá: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Flamengo e Cuiabá entram em campo neste domingo (3), às 16h de Brasília, no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), para disputar a 37ª rodada da Série A do Brasileirão, a primeira divisão do Campeonato Brasileiro.

O Flamengo ocupa atualmente a quarta colocação na tabela de classificação. O time soma 63 pontos em 36 rodadas disputadas. Já o Cuiabá está na 12ª posição da Série A. A equipe soma 48 pontos em 36 rodadas disputadas.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida por: TV Globo e Premiere.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Flamengo: Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Thiago Maia, Gerson e Arrascaeta; Everton Cebolinha, Luiz Araújo (Bruno Henrique) e Pedro. Técnico: Tite

Cuiabá: Walter; Matheus Alexandre, Marllon, Allyson, Alan Empereur e Rikelme; Raniele e Denilson; Jonathan Cafú, Clayson e Deyverson. Técnico: António Oliveira

FLAMENGO x CUIABÁ | FICHA TÉCNICA

Competição: 37ª rodada da Série A do Brasileirão

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Data: 03/12/2023 (domingo)

Horário: 16h (de Brasília)